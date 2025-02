Mistermovie.it - Mister Movie | Natalie Portman protagonista del film commedia romantica Good Sex di Lena Dunham

Leggi su Mistermovie.it

Dopo oltre un decennio lontana dal genere,è pronta a tornare in unacon ilSex. Il progetto segna il suo primo ruolo in questo tipo di pellicola dopo Amici, amanti e. del 2011, dove recitava accanto ad Ashton Kutcher.Sex –torna allaIlsarà scritto e diretto da, vincitrice del Golden Globe per Girls, e vedràanche nel ruolo di produttrice attraverso la sua casa di produzione MountainA, insieme a Sophie Mas. Anche la stessa, con Michael Cohen, produrrà la pellicola attraversoThing Going.Secondo la sinossi ufficiale,Sex seguirà la storia di Ally, interpretata da, una terapista di coppia di successo che, dopo aver trascorso dieci anni in una relazione fallita, si ritrova a fare i conti con la vita da single alla soglia dei 40 anni.