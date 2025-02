Mistermovie.it - Mister Movie | Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise racconta la scena subacquea più estrema della saga

L’attesa per- Theè alle stelle, e Tom, noto per le sue incredibili acrobazie, ha recentemente rivelato un dettaglio scioccante su una delle scene più estreme del film. L’attore ha infattito di aver respirato la propria anidride carbonica durante una sequenzaparticolarmente intensa, girata con tecniche all’avanguardia e rischi calcolati.- The: Tome Un'immersione da brividi nel relitto del SevastopolIn un’intervista con Empire Magazine,e il regista Christopher McQuarrie hanno descritto nel dettaglio lain cui Ethan Hunt si tuffa nel relitto del sottomarino Sevastopol, introdotto in- Dead- Parte 1. L’attore ha girato la sequenza all’interno di una gigantesca cisterna d’acqua da 8,5 milioni di litri, indossando una speciale tutache poteva essere utilizzata solo per dieci minuti prima che i livelli di ossigeno diventassero critici.