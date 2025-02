Mistermovie.it - Mister Movie | Masters of the Universe sceglie la star di Deadpool per il ruolo della Strega, annunciato anche l’attore di Fisto

L’atteso adattamento live-action diof the, in lavorazione presso Amazon MGM Studios e Mattel, continua a prendere forma con l’aggiunta di due nuovi attori al cast. Il progetto, diretto da Travis Knight, vedrà Nicholas Galitzine neldi He-Man, portando sul grande schermo l’iconica saga degli anni ’80.Morena Baccarin e Jóhannes Haukur Jóhannesson nel cast diof theRecentemente, è statoche Morena Baccarin interpreterà la, mentre Jóhannes Haukur Jóhannesson vestirà i panni di Malcolm/, un personaggio inizialmente malvagio che in seguito diventa un eroe.Baccarin è nota per il suodi Vanessa nei film di, oltre ad aver recitato in serie di successo come Firefly, Gotham, The Mentalist, Homeland e The Flash.