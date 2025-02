Mistermovie.it - Mister Movie | Masters of the Universe arruola due star dell’MCU per ruoli chiave nel reboot live-action

Leggi su Mistermovie.it

Il cast diof thesta diventando sempre più impressionante con ogni nuovo annuncio, portando con sé una serie di attori di talento provenienti da importanti franchise.Il cast diof thesi arricchisce con due stelle dell'MCUIl film, che si ispira alla celebre linea di giocattoli e alla serie animata omonima, è diretto da Travis Knight (Bumblebee) e sarà una grande epopea fantasy distribuita da Amazon MGM Studios, con la data di uscita fissata per giugno 2026. Il progetto, che è in sviluppo dal 2007, sembra finalmente essere vicino alla realizzazione, soprattutto con l'ingresso di due nuoveche vanno ad arricchire il già ricco cast.Nuovi volti per: Morena Baccarin e Jóhannes Haukur JóhannessonSecondo Deadline, due attori di spicco provenienti dall'MCU si sono uniti alla produzione.