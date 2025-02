Mistermovie.it - Mister Movie | La serie TV di Harry Potter, ecco chi sarà Petunia Dursley, la zia di Harry

Leggi su Mistermovie.it

L’attesissimaTV di, attualmente in fase di sviluppo, continua a essere al centro dell’attenzione per i fan del Wizarding World.LaTV di: tutte le ultime novità sul casting e la produzioneDopo l’annuncio ufficiale nell’aprile 2023, il progetto ha subito diversi cambiamenti, con la conferma chetrasmesso su HBO nel 2026. E mentre il casting ufficiale non è ancora stato rivelato, le speculazioni sui possibili attori coinvolti si fanno sempre più intense.Il casting: i nomi in lizza per i ruoli principaliSecondo il noto insider Daniel Richtman, l’attrice Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Indiana Jones and the Dial of Destiny) avrebbe ricevuto un’offerta per interpretare, la zia di. La sua presenza aggiungerebbe un tocco di profondità al personaggio, noto per la sua rigidità e severità nei confronti del giovane mago.