Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Harry Potter spiega perché una serie TV è “un’idea spettacolare”

Leggi su Mistermovie.it

La nuovaTV di, attualmente in fase di sviluppo per HBO e Max, continua a far parlare di sé. IlChris Columbus, che ha diretto i primi due film del franchise, ha recentemente condiviso la sua opinione sul progetto, definendolo un’opportunità unica per espandere il magico universo creato da J.K. Rowling.Chris Columbus entusiasta dellaTV di: “”Durante la première del film horror Nosferatu a Los Angeles, Columbus ha rilasciato un’intervista a PEOPLE, esprimendo entusiasmo per lae sottolineando come il nuovo adattamento potrà dare spazio a molte scene iconiche rimaste escluse dai film.“Penso che sianei film avevamo delle restrizioni di tempo,” hato il. “Il primo film durava circa due ore e 40 minuti, e il secondo era quasi altrettanto lungo.