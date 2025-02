Mistermovie.it - Mister Movie | Green Day annunciano un film comico ispirato alla loro carriera musicale

Il leggendario gruppo pop-punkDay si prepara a fare il suo ingresso nel mondo del cinema con un nuovointitolato New Years Rev. Il progetto, che promette di essere undi formazione, seguirà le avventure di tre amici in viaggio verso Los Angeles, convinti erroneamente di dover aprire il concerto di Capodanno deiDay.In Arrivo uncommedia sul gruppoDayCome anticipato da Variety, New Years Rev esplorerà la gioventù e la spensieratezza di un viaggio su strada, arricchito da malintesi e situazioni esilaranti. La trama si concentra sul percorso di tre protagonisti interpretati da Ryan Foust, Kyler Coffman e Mason Thames, i quali, in una serie di imprevisti, vivranno una vera e propria odissea incentrata sulla musica, le amicizie e la confusione legata ai concerti.