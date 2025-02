Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, Maxime Mbandà lascia la Casa?

Una notizia bomba scuote ladel. Secondo indiscrezioni,potrebbe decidere di abbandonare il reality show.pronto are il?A lanciare l'allarme è stata Maria Teresa Ruta, che durante una conversazione con gli altri concorrenti ha espresso preoccupazione per le condizioni emotive di. Stando alle sue parole, il rugbista sembrerebbe demotivato e desideroso di ricongiungersi con i suoi figli."non sta lottando con la stessa intensità di prima", ha affermato Maria Teresa. "Ha gli occhi spenti e sembra quasi voler tornare a".Le dichiarazioni della Ruta hanno suscitato un'ondata di commenti tra i fan del programma, che si chiedono seeffettivamente deciderà di abbandonare la.Cosa succederà nelle prossime puntate?La produzione delnon ha ancora rito dichiarazioni ufficiali in merito.