Mister Movie | Grande Fratello | Colpo di scena! Otto concorrenti abbandonano la Casa

Ladelè stata sconvolta da un'inaspettata novità. Durante la diretta del 13 febbraio, Alfonso Signorini ha annunciato un'evoluzione inaspettata del gioco:sono stati invitati a lasciare temporaneamente lapiù spiata d'Italia.lasciano la?I fortunati sono: Alfonso, Amanda, Giglio, Javier, Lorenzo, Maria Vittoria, Shaila e Tommaso. I, dopo aver ricevuto la notizia, si sono preparati per questa nuova avventura, ignari di ciò che li aspettava. Una volta usciti dalla, sono stati condotti in un luogoioso, dove un messaggio li ha avvisati di un "attacco hacker".Un'escape room a sorpresaIsi sono ritrovati immersi in una vera e propria escape room. Dovranno collaborare per risolvere enigmi e sfide per poter tornare alla