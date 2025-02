Mistermovie.it - Mister Movie | Fallen 2 si farà? Un Sequel o una Serie TV?

Da quando il filmè stato rilasciato nel 2016, i fan non hanno mai smesso di chiedere un seguito. Nonostante il film non abbia riscosso grande successo al botteghino, incassando solo 2,5 milioni di dollari globalmente, la sua popolarità è cresciuta grazie alla sua recente disponibilità su Netflix. Ma la domanda persiste: unvedrà mai la luce?La Storia die la Sua Evoluzione in un, con protagonisti Addison Timlin e Jeremy Irvine, segue la vicenda di una giovane ragazza che, dopo essere stata mandata in un riformatorio, si imbatte in un angelo che la cerca da secoli. Basato sul primo libro di unadi quattro, il film ha suscitato un certo interesse ma non è riuscito a decollare commercialmente. Nel 2014, prima della sua uscita, venne annunciato che unera già in fase di sviluppo, con il titolo probabile di Torment, ispirato al secondo libro della saga.