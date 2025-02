Mistermovie.it - Mister Movie | Conferma sulla Data di Uscita di Stranger Things 5: l’epilogo è vicino!

Leggi su Mistermovie.it

I fan dipotranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. I Duffer Brothers hanno ufficializzato che la quinta e ultima stagione della serie arriverà nel 2025. L'annuncio è stato fatto durante lo SCAD Savannah Film Festival, scatenando l'entusiasmo dei fan in tutto il mondo.5: l'epilogo è, ecco ladiLa produzione è già in pieno svolgimento e, a quanto pare, è addirittura in anticipo rispetto al previsto. I creatori hanno rivelato di aver girato oltre 650 ore di filmati, un impegno senza precedenti che promette una stagione ricca di colpi di scena e emozioni.Cosa ci aspetta nella quinta stagione?Dopo la rivelazione dell'identità di Vecna nella quarta stagione, la trama promette di essere ancora più intricata e coinvolgente.