Mister Movie | Ci sarà un film live-action di Red Dead Redemption con Henry Cavill?

Le voci su un possibile adattamento cinematografico di Red, il celebre videogioco della Rockstar Games, sono tornate a circolare, accendendo la fantasia dei fan.Il Futuro di Redsul Grande Schermo:nel Ruolo di Arthur Morgan?Recentemente, un post virale ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, suggerendo che, famoso per i suoi ruoli in L'Uomo d'Acciaio e The Witcher, potrebbe vestire i panni di Arthur Morgan, il protagonista di RedII. Ma la realtà, purtroppo, è ben diversa da quanto immaginato dai fan.Il Post Virale e il PotenzialeIl fan-casting che ha scatenato questa ondata di speculazioni mostrava una foto diaccanto a un cavallo bianco, accompagnata dall'idea che l'attore britannico fosse pronto a interpretare il leggendario personaggio del videogioco.