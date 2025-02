Mistermovie.it - Mister Movie | Ben Stiller sarà il protagonista della commedia musicale The Band su HBO

L’attore e regista Bensi prepara a tornare sul piccolo schermo con un ruolo danella nuova serie The, attualmente in sviluppo presso HBO. Secondo quanto riportato da Deadline, lo showun drama di un’ora che esplorerà il mondo dell’industria, portando un punto di vista inedito sulle dinamiche dietro la creazione di una boy.La trama di The: tra musica e scandaliLa serie è ideata da Sarah-Violet Bliss e Charles Rogers, il duo dietro la celebre comedy Search Party. La storia seguirà Oscar, interpretato da, un potente magnate dell’industriacostretto a rimettersi in gioco dopo uno scandalo. Per salvare la sua carriera – e forse anche se stesso – dovrà mettere insieme un nuovo gruppo pop, affrontando le sfide e i compromessi del settore.