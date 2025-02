Mistermovie.it - Mister Movie | Barry Keoghan e Riley Keough nel Nuovo Film di Kantemir Balagov, Butterfly Jam

Il regista russosi prepara a tornare dietro la macchina da presa conJam, il suoprogetto cinematografico. Ilnon ha ancora iniziato le riprese, ma il cast principale è stato ufficialmente annunciato:saranno i protagonisti di questa storia ambientata nel cuore della comunità circassa del New Jersey.Una Storia di Formazione tra Famiglia e LottaLa trama diJam segue le vicende di un adolescente che aiuta il padre e la zia nella gestione di un ristorante specializzato in cucina circassa. Nel tempo libero, il ragazzo si allena per diventare un wrestler professionista. Tuttavia, quando un affare fallimentare del padre prende una brutta piega, il giovane si ritrova costretto a fare i conti con il peso delle scelte della sua famiglia e ad affrontare una violenza che lo obbligherà a crescere troppo in fretta.