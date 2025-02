Mistermovie.it - Mister Movie | Avatar: Fire and Ash – Rivelata una nuova immagine del Villaggio Ash

Leggi su Mistermovie.it

L’attesa perand Ash continua a crescere, e ora i fan hanno un nuovo sguardo sul prossimo capitolo della saga creata da James Cameron. Empire Magazine ha rilasciato un’ineditache mostra l’Ash Village, il territorio del clan Mangkwan, una tribù Na’vi che vive in un ambiente arido e desolato, in netto contrasto con le lussureggianti foreste di Pandora viste nei film precedenti.Il Clan Mangkwan e il loro mondo devastatoLo scenografo Dylan Cole, in un’intervista, ha rivelato che il Clan Ash ha subito un devastante disastro naturale che ha influenzato profondamente la loro cultura e il loro stile di vita. A differenza delle altre tribù Na’vi, abituate a una Pandora ricca e vibrante, i Mangkwan hanno dovuto adattarsi a una terra ostile."Gran parte del mondo di Pandora è ricco, vibrante e pieno di vita.