Misano cani avvelenati Banda di ladri o killer?

in pieno giorno in una abitazione lungo la via principale diMonte. E’ successo sabato e subito sono scattati i campanelli di allarme tra i residenti, in cerca delle cause del gesto: seche volevano aprirsi la strada o un avvelenatore di. Ieri mattina Giuseppe Semeraro, proprietario dei due pitbull, si è presentato in caserma per fare denuncia. "Ho dato anche il materiale filmato dalle telecamere, e i carabinieri mi hanno dato diversi spunti per centrare sempre più la ricerca delle immagini che potrebbero aiutare a capire chi sia stato". La rabbia è enorme. "Il cane più grande veniva sempre con me a prendere mia figlia a scuola ed era diventato una sorta di mascotte per i bambini che si fermavano a giocarci. Non riesco a dare una spiegazione di quanto è accaduto".