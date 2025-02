Dilei.it - Mira Awad, chi è la cantante palestinese ospite alla prima serata di Sanremo 2025

Leggi su Dilei.it

Ladel Festival diospita un duetto di pace, tra laisraeliana Noa e la. All’Ariston, nelladell’11 febbraio, le artiste propongono una versione di Imagine di John Lennon “in più lingue”. Insieme a Noa,ha rappresentato Israele per l’Eurovision Song Contest 2009: ripercorriamo la sua carriera.Chi è: la biografia e la carrieraM?r? ’Anwar ‘Awa? (i suoi genitori sono un medico arabo-cristiano a una bulgara cristiana) è nata a Rameh l’11 giugno 1975, è una delle artiste, attrici, autrici e attiviste palestinesi con cittadinanza israeliana più note al mondo. Ha iniziato ben presto a studiare musica, precisamentescuola di jazz e musica contemporanea Rimon di Ramat HaSharon. Si è formata professionalmente partecipando a diversi workshop sull’improvvisazione, non solo in Israele ma anche nel Regno Unito, per poi proseguire gli studi presso il Body Theatre School.