Zon.it - Minacce e ricatti: 53enne di Scafati nei guai per estorsione e stalking

Leggi su Zon.it

Una donna di 53 anni, residente a, è stata sottoposta al divieto di avvicinamento con l’obbligo del braccialetto elettronico, in seguito alle accuse dimosse nei suoi confronti da un dentista del napoletano.Secondo quanto denunciato dalla vittima, la donna avrebbe ripetutamente preteso e ottenuto circa diecimila euro, minacciando di rendere pubblica la loro relazione.Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno portato alla raccolta di centinaia di messaggi intimidatori inviati dallanell’arco di un anno, anche attraverso profili falsi sui social. I fatti risalgono all’estate del 2023, periodo in cui il dentista aveva interrotto la relazione, fino a settembre scorso.Nella denuncia, il professionista ha spiegato di aver ceduto alle richieste economiche della donna inizialmente per aiutarla, dato che si trovava in difficoltà, ma le pressioni sarebbero presto diventate insostenibili, spingendolo a rivolgersi alle forze dell’ordine.