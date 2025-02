Ilgiorno.it - Milano-Meda a pagamento, c’è chi dice sì: a Cermenate bocciata mozione contro il pedaggio

, 10 febbraio 2025 – Approvato in Provincia all’unanimità e bocciato dall’Amministrazione di, l’unico finora in provincia di Como, il documento in cui si chiede di mantenere gratuito il transito lungo lache rischia di diventare a, con costi dai 4 ai 6 euro al giorno, una volta che la strada entrerà a far parte del sistema di Pedemontana. A portare in consiglio la proposta di non imporre nuovi balzelli, da girare poi alla regione, il gruppo di minoranza di “futura“, che però non è riuscito a convincere la maggioranza di area centrodestra. Il dibattito “La stessaè stata già approvata in moltissimi Comuni e anche in Provincia - spiega il capogruppo di minoranza, Luca Rumi - Quello che stupisce è la reazione nervosa e scomposta. Se lanon era ricevibile bastava respingerla.