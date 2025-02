Ilgiorno.it - Milano, addio al sociologo Federico Butera: insegnò all’università Bicocca

, 11 febbraio 2025 – Il mondo accademico in lutto per la scomparsa die docente emerito di Scienze dell’organizzazione. Aveva 85 anni, da poco compiuti. È morto lunedì scorso a, la città dove era nato nel gennaio del 1940. Fra le sue esperienze in cattedra spiccano il periodo trascorso al Politecnico, come professore a contratto, e quello, da ordinario di Scienze dell'organizzazione. A dare l’annuncio della scomparsa, “con amore e profonda tristezza”, sono stati la moglie Roberta e i figli. La cerimonia di commiato si terrà venerdì 14 febbraio, alle ore 14, nella Sala degli Affreschi della Società Umanitaria di. L’attivitàera il presidente della Fondazione Irso - un ente non profit in cui è stato trasformato l'Irso - l’Istituto di ricerca intervento sui sistemi organizzativi, da lui fondato e presieduto ininterrottamente fin dal 1974.