Serieanews.com - Milan, perché non è Gimenez il vero colpo invernale: i tifosi hanno “deciso”

Leggi su Serieanews.com

Ilin inverno si è rinforzato notevolmente: la stella è sicuramente Santiagoma iun altro idolonon èil: i” – SerieAnewsUn mercatodavimportante per ilche ha aperto il portafogli ed ha colmano come meglio non avrebbe potuto le lacune emerse nella prima parte di stagione con Paulo Fonseca. E così è stata ridisegnata la squadra in almeno tre titolari, tutti di altissimo profilo chedato un’anima completamente nuova al Diavolo.Kyle Walker è un innesto di livello ed esperienza per la corsia difensiva destra, une proprio upgrade rispetto ad Emerson Royal, peraltro attualmente infortunato. Un rinforzo di qualità, proprio come i due calciatori offensivi arrivati a gennaio: ci riferiamo a Joao Felix ma anche e soprattutto a Santiago