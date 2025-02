Dailymilan.it - Milan Futuro, niente Alberto Bollini: il dopo Daniele Bonera sarà…

Novità per il Milan Futuro, la Federcalcio non ha liberato Alberto Bollini, il dopo Bonera sarà Federico Guidi tecnico della primavera. La sconfitta subita contro la Lucchese per 2 a 0 costerà cara al tecnico Daniele Bonera che verrà sollevato dall'incarico di allenatore del Milan Futuro. Diciottesimo posto in classifica in piena zona playout, solo quattro vittorie in 26 partite di campionato. Al suo posto Jovan Kirovski, aveva scelto Alberto Bollini ma la Federcalcio non lo ha liberato e i rossoneri hanno dovuto virare su un nuovo candidato. In pole come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, c'è Federico Guidi tecnico attuale della primavera rossonera.