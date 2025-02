Calciomercato.it - Milan, emergenza a centrocampo: Conceicao è pronto a sorprendere | VIDEO CM.IT

Le ultime news dal centro sportivo di Carnago in vista della sfida contro gli olandesi di domani seraÈ giornata di vigilia per ildi Sergio, che domani giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord, per l’andata dei playoff di Champions League. L’obiettivo è chiaramente quello di qualificarsi agli ottavi di finale dopo aver gettato via al vento tutto con il ko a Zagabria. Ildopo quella partita ha rialzato la testa, pareggiando nel derby e vincendo contro la Roma in Coppa Italia e poi con l’Empoli in Serie A. Il Diavolo ha sfruttato in pieno l’entusiasmo e le qualità dei nuovi acquisti. Così Joao Felix, Kyle Walker e Santiago Gimenez sono risultati subito decisivi.Allenamento– calciomercato.itSi volerà in Olanda con ottimismo, ma bisogna fare i conti con alcune assente pesanti.