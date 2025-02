Liberoquotidiano.it - Mikaela Shiffrin, "ho paura": la scelta da gigante che scuote lo sci mondiale

Leggi su Liberoquotidiano.it

La saggezza popolare insegna che quando si cade, è meglio tornare subito in sella. Mavive di concretezza, non di proverbi. E quindi ha deciso che la sua unica gara individuale ai Mondiali di Saalbach (in Austria) sarà lo slalom di sabato prossimo, semplicemente e umanamente perché ha. Non si ripresenterà al via deldi due giorni prima nonostante sia una delle logiche favorite e arrivi da campionessa del mondo in carica. Alla base della decisione c'è la caduta del 30 novembre scorso neldi casa, perché Killington è casa sua in tutti i sensi. Banale non è stata, per le cicatrici che porta sull'addome e ancora più per quelle che porta nella testa. Lo ha scritto lei, mostrando a tutti via social fragilità che non sono nuove: «Ho messo tutta la mia energia per rimettere in forma il mioper iniziare i miei Mondiali giovedì.