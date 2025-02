Quotidiano.net - Migliaia di ucraini torturati nelle carceri russe. L’ordine alle guardie: “Siate crudeli”

Mosca, 11 febbraio 2025 -di civili‘scomparsi’. Nessuno ha notizie di loro. “Sono tenuti in condizioni terribili e sottopostitorture più dure”, è la denuncia degli attivisti umanitari. Telecamere spentecelle per evitare di riprendere ciò che accade e nessuna punizione per ieri in caso di violenza eccessiva. Secondo il Wall Street Journal,sarebbe arrivato il comando di “essere”, con la promessa di piena impunità. Addirittura, sarebbe stata concessa la sperimentazione di tecniche nuove, mentre le ferite possono essere lasciate andare in cancrena. Sono le rivelazioni choc che arrivano dall'Associazione Premio Nobel 'Ukrainian Center for Civil Liberties', che parla di almeno 7mila persone incarcerate e torturate.