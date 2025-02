Sport.periodicodaily.com - Midtiylland-Real Sociedad: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata dei play-off di Europa League 2024/2025. I padroni di casa sperano nell’impresa contro una formazione più blasonata.si giocherà giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 18.45 presso l’Mch Arena di Herning.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRETre vittorie, due pareggi e tre sconfitte per i padroni di casa che hanno raggiunto la qualificazione ai play-off in modo sofferto grazie alle vittorie ottenute negli ultimi due turni di gennaio. Nel loro campionato la squadra di Thomasberg è seconda dietro la capolista Copenaghen.Gli spagnoli hanno chiuso il girone unico di Europa League con quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte. La mancata qualificazione agli ottavi è dovuta alla sconfitta nella penultima giornata contro la Lazio.