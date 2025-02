Liberoquotidiano.it - "Mi tocco le palle!": clamoroso Olly, a poche ore dal via di Sanremo 2025...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tra i grandi favoriti della vigilia al Festival dic'è, all'anagrafe Federico Olivieri, uno dei "giovanissimi". Alla kermesse si presenta col brano Balorda Nostalgia, che stando agli addetti ai lavori avrebbe tutte le carte in regola per fare il botto. Pernono si tratta della prima volta a, poiché prese parte alla kermesse già nel 2023. E a ridosso della prima serata di questa nuova edizione targata Carlo Conti, ecco che si concede a un'intervista a davidemaggio.it. Si parte da una frase: gli ricordano come abbia detto di essere un'altra persona rispetto aldi due anni fa. "Sì, con gli stessi principi e valori", risponde. Allora cosa è cambiato? "È cambiato che sono cresciuto. Non ho più 21 anni, ne ho 23. Mi dirai: sono pochi, non è cambiato niente.