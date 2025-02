Ilrestodelcarlino.it - “Mi ha stuprata dopo la discoteca”

Pesaro, 11 febbraio 2025 – Una denuncia per violenza sessuale è stata presentata lo scorso weekend ai carabinieri di Fano, da una ventenne della provincia di Pesaro e Urbino. Un’aggressione sessuale che si sarebbe consumata nella notte tra venerdì e sabato a Calcinelli. Quella sera la ragazza era uscita di casa in compagnia di alcuni amici per trascorrere una nottata di divertimento in. Ma quel divertimento si è trasformato ben presto in un incubo che ha portato alla violenza: sull’episodio è stata aperta un’indagine da parte delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito da più fonti, durante la serata, la giovane avrebbe lasciato il locale in compagnia di un ragazzo conosciuto sul posto. Prima della mezzanotte i due si sarebbero allontanati recandosi in un appartamento neanche troppo vicino, che pare sia il luogo di residenza del giovane.