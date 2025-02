Ilgiornaleditalia.it - Mezzanego, messi i sigilli nell'appartamento dove si è sentita male la neonata morta dopo un rigurgito

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La procura di Genova ha disposto alcuni accertamenti. La bimba era già stata rianimata dal medico del 118, ma all'ospedale Gaslini era giunta in condizioni disperateprima c'era un fiocco rosa per annunciare il lieto evento, adesso ci sono idell’autorità giudiziaria. Non ce l’ha