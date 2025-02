Ilgiorno.it - Metrò lilla, 600 milioni in più. Fumata nera in Regione sugli extra-costi della M5

Leggi su Ilgiorno.it

Il conto si annuncia non salato ma salatissimo: per realizzare il prolungamentoMetropolitana 5 fino a Monza occorrerebbero circa 600di euro in più del previsto. A tanto ammonterebbero gli, secondo quanto può riferire Il Giorno. Si tratta di un incremento del 46% rispetto ai fondi contabilizzati e stanziati finora per trasporre dalla carta millimetrata alla realtà il progetto di un collegamento sotterraneo tra Milano e Monza, il primo in Italia tra due capoluoghi di provincia. Finora sono stati stanziati 1 miliardo e 296di euro. A luglio MM, la società controllata da Palazzo Marino e incaricata di progettare il prolungamento, aveva stimatotra il 25-30%. Un mese più tardi la stima era salita al 35-40%. Nelle prossime ore, al massimo nel giro di qualche giorno, sarà annunciata la stima definitiva che, come detto, dovrebbe aggirarsi sui 600