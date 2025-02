Ilgiorno.it - Metro 5, il conto quasi raddoppia: per portare la lilla a Monza servono altri 600 milioni

Milano, 11 febbraio 2025 – Ilsi annuncia non salato ma salatissimo: per realizzare il prolungamento dellapolitana 5 fino aoccorrerebbero circa 600di euro in più del previsto. A tanto ammonterebbero gli extracosti, secondo quanto può riferire Il Giorno. Si tratta di un incremento del 46% rispetto ai fondi contabilizzati e stanziati finora per trasporre dalla carta millimetrata alla realtà il progetto di un collegamento sotterraneo tra Milano e, il primo in Italia tra due capoluoghi di provincia. Finora sono stati stanziati 1 miliardo e 296di euro. Aumenti ritoccati A luglio MM, la società controllata da Palazzo Marino e incaricata di progettare il prolungamento, aveva stimato extracosti tra il 25-30%. Un mese più tardi la stima era salita al 35-40%.