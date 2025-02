Lanazione.it - MetJazz: Holland e Loueke danno forfait. Ecco Gonzalo Rubalcaba

Il tour europeo Dave/Lionel, con tappa il 10 marzo alle 21 al Metastasio nell’ambito di2025, è stato annullato. La direzione artistica del festival ha sostituito il concerto con l’esibizione di, Borrowed Roses - piano solo, in esclusiva nazionale. Protagonista indiscusso del jazz afro-cubano,è uno dei pianisti jazz più celebrati al mondo. I possessori di biglietto per il concerto annullato possono recarsi in biglietteria per il rimborso o il cambio biglietto per il nuovo concerto. I biglietti acquistati on-line verranno rimborsati con riaccredito in automatico sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto. I possessori di abbonamento2025 avranno automaticamente il nuovo titolo in abbonamento. Chi volesse, invece, richiedere il rimborso della quota parte può farlo presente scrivendo alla mail della biglietteria del Met entro il 18 febbraio.