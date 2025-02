Tg24.sky.it - Meteo, da venerdì aria polare dalla Russia e a San Valentino neve a bassa quota: ecco dove

Tre giorni autunnali con temperature sopra la media, poi la 'svolta' di San, con un nucleo difreddache raggiungerà l'Italia. Sono le previsioni per i prossimi giorni de il.it, che confermano un lungo periodo con temperature sopra la media anche di 5 gradi, almeno fino a giovedì prossimo. "Il mese di febbraio" - osserva Lorenzo Tedici - "non ha intenzione, per ora, di fare il vero mese invernale. In sintesi, sono previsti tre giorni dal sapore autunnale con piovaschi al Centro-nord, molte nubi e zero freddo". Ma da Sanin poi qualcosa, o tutto, potrebbe cambiare., attraversando le Repubbliche Baltiche, la Polonia e le regioni alpine, il nucleo gelido, sottolinea Tedici, "entrerà sul Nord-est italiano per poi scivolare velocemente verso il Centro della nostra penisola,sono previste nevicate fino a 400 metri di".