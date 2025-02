Firenzetoday.it - Meteo: allerta per forti temporali

Pioggia prevista per domani, mercoledì 12 febbraio, in gran parte della Toscana. Le aree interessate dagli eventi più intensi sono quelle a sud-ovest, isole incluse. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporalie rischio idrogeologico.