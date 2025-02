Juventusnews24.com - Mercato Juventus, un bianconero in bilico: cessione vicina già a gennaio! La rivelazione

di RedazioneNews24, Douglas Luiz e quel retroscena riguardante il brasiliano: «Apoteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successoTuttosport ha fatto il punto su presente e futuro di Douglas Luiz, centrocampista che la scorsa estate il calcioJuve ha acquistato dall’Aston Villa e che finora non ha reso come ci si aspettava nella prima parte di stagione.Nella sessione di, rivela il quotidiano, il suo nome è finito in più attestati di stima da parte di club di Premier League per un ritorno in Inghilterra. Alla fine non se n’è fatto nulla, ma Douglas Luiz rimane inin vista della prossima estate. Tutto dipenderà dalle sue prestazioni nei prossimi mesi.Leggi sunews24.com