Quotidiano.net - Mercati azionari europei stabili in attesa di Powell, Unicredit scivola a Piazza Affari

del Vecchio continente superano la boa di metà giornata sempre piatti: Milano, Londra, Parigi e Francoforte ondeggiano attorno alla parità con gli operatori indell'audizione nel pomeriggio italiano del presidente della Federal Reserve, Jerome, sulle prospettive economiche e sui recenti interventi di politica monetaria davanti alla Commissione economica congiunta del Senato americano. Qualche movimento per gli indici della Borsa di Madrid (+0,1%) e di Amsterdam, che sale dello 0,4%. Spread tra Btp e Bund calmo sui 109 punti base, con l'euro piatto poco sopra quota 1,03 contro il dollaro. Sul fronte dell'energia, il gas ha girato in lieve crescita (+0,5%) a 58,2 euro al Megawattora, con il petrolio in rialzo dell'1,4% sopra i 73 dollari al barile. Oro in leggero calo (-0,2%), comunque sempre oltre i 2.