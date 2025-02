Quotidiano.net - Mercati azionari europei stabili in attesa della guerra dei dazi USA-Europa

Pochi movimenti suidel Vecchio continente, con gli operatori indi segnali più chiari dalladeiche sta iniziando tra Stati Uniti ed, pronta a rispondere. Tutte le Borse si muovono generalmente attorno alla parità, con qualche spunto da Amsterdam che sale dello 0,3%. Milano resta calma, oscillando tra perdite e guadagni marginali. Anche lo spread tra Btp e Bund è tranquillo sui 109 punti base, con l'euro piatto poco sopra quota 1,03 contro il dollaro. Sul fronte dell'energia il gas resta in calo di circa l'1% a 57,4 euro al Megawattora, mentre il petrolio è in rialzo di uno speculare punto percentuale poco sopra quota 73 dollari al barile. Oro stabile comunque sempre oltre i 2.900 dollari all'oncia. Con gli operatori intra l'altro dell'audizione del presidenteFederal Reserve, Jerome Powell, sulle prospettive economiche e sui recenti interventi di politica monetaria davanti alla Commissione economica congiunta del Senato americano, in Piazza Affari Unicredit cede ancora circa tre punti percentuali dopo i conti e anche le ipotesi di un disimpegno di Delfin dall'ato.