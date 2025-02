Quotidiano.net - Mercati asiatici incerti in attesa dell'audizione di Powell alla Fed

Leggi su Quotidiano.net

azionari'area del Pacifico senza una direzione precisa in, tra l'altro,del pomeriggio europeo del presidentea Federal Reserve, Jerome, sulle prospettive economiche e sui recenti interventi di politica monetaria davantiCommissione economica congiunta del Senato americano. Con la Borsa di Tokyo chiusa per festività, Hong Kong cede lo 0,6%, con Shanghai limatao 0,1% e Shenzheno 0,4%. In rialzoo 0,4% la chiusura del listino di Seul, mentre Sidney ha concluso sulla parità.i futures sull'avvio deieuropei.