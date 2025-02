Ilrestodelcarlino.it - "Menarini Bus, troppe nebbie sul futuro"

Piano industriale e nuovo assetto societario. Queste sono solo alcune delle "" comunicate da Fim, Fiom, Uilm, Fismic e UglM al termine del tavolo di confronto suSpa-ex Industria italiana autobus al ministero delle Imprese e del Made in Italy, svoltosi ieri pomeriggio alla presenza dell’azienda, delle organizzazioni sindacali e degli enti locali. "L’incontro di oggi (ieri, ndr) suBus, riguarda gli stabilimenti di Bologna e di Flumeri (Avellino) per un aggiornamento rispetto l’andamento dell’azienda in relazione al progetto della nuova proprietà", scrivono. Positiva la definizione dell’accordo di gestione per lo stabilimento di Bologna: riconversione dei lavoratori nell’ambito di ricerca e sviluppo, after sale e piano sociale per chi accederà alla pensione nei prossimi anni.