Lanazione.it - Memorie di un esule. Da Spalato a Larciano. La storia di Umberto tramandata dalla famiglia

Leggi su Lanazione.it

L’esodo dei residenti di lingua italiana dal territorio giuliano-dalmata e l’incubo delle foibe raccontato da chi ha trovato una nuova vita in Valdinievole.Marcovina, diventato Markovina dopo l’arrivo di Tito (e così rimasto per sempre), è il protagonista di unadi salvezza legata alla giornata del ricordo.nasce a(attuale Croazia) l’11 gennaio del 1940. La sua era unabenestante. Suo padre Eugenio, insieme a mamma Daria, sono proprietari di diversi negozi di stoffa pregiata. Sono abili commercianti, non si occupano di politica e assolutamente non sono fascisti. Ma improvvisamente tutto cambia. Quello che succederà dopo ci viene raccontatomoglie Elide Petrucciani efiglia Silvia. Lui purtroppo per una grave malattia morirà all’età di settanta anni, nel 2010.