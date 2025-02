Unlimitednews.it - Meloni “Serve una nuova alleanza tra imprese e lavoratori”

ROMA (ITALPRESS) – Bisogna “coniugare sussidiarietà e crescita, rifondare la dinamica trae lavoro superando la tossica visione conflittuale che anche nel mondo del sindacato qualcuno continua a sostenere. Gettare le fondamenta di unatra datore di lavoro e, promuovere la partecipazione deial destino della propria impresa. Per questo non abbiamo avuto difficoltà a sostenere la proposta di legge della Cisl sulla partecipazione, non è una adesione di compiacimento ma vengo da una storia politica che ha fatto della partecipazione deiuno dei punti qualificanti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione dell’assemblea nazionale della Cisl. Secondo la premier, inoltre, “l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del mercato del lavoro è una delle grandi questioni.