Ilfattoquotidiano.it - Meloni elogia la Cisl e duetta con Sbarra all’assemblea del sindacato. Poi l’attacco alla Cgil: “Superare tossica visione conflittuale”

Un duetto, tanti complimenti, grandi distinguo rispetto agli altri sindacati, sorrisi e carezze figurate. Giorgiae lasono sempre più sintonici. La presidente del Consiglio e ilguidato da Luigivanno quasi oltre il “rispetto profondo” di cui parla la premier intervenendodei quadri e dei delegati della sigla sindacale. Il palco offerto dal leader diventa perl’occasione per marcare le differenze tra lae le altre sigle. Enon si sottrae al coro lanciato dpremier rigettando le “divisioni pregiudiziali”, gli “antagonismi” e i “massimalismi”.La presidente del Consiglio non fa mistero del fatto che la Confederazione italianalavoratori sia diventato una sorta di interlocutore privilegiato, dopo quasi due anni in cuiha preso le distanze dalle posizioni critiche dei leader die Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, rompendo il fronte in diverse occasioni dsanità al Jobs Act: “Il ruolo di un sindacalista è guadagnarsi il rispetto necessario a fare in modo che l’interlocutore sia attento alle sue istanze”, dicesottolineando che con“abbiamo discusso” ma “sapevamo che avevamo di fronte qualcuno a cui interessava il bene dei lavoratori, non di una parte che rappresentava o addirittura di una parte politica”.