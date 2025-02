Ilfattoquotidiano.it - “Meloni è sotto ricatto?”: flash mob del M5s al Parlamento europeo sul caso Almasri – Video

“Il governo italiano ha le idee confuse. Prima si è scagliato sulle vicende di, ora prova a creare un dialogo. Non si capisce che intenzioni abbia. Ma si capisce che c’è il tentativo di delegittimare una delle istituzioni europee che combattono in modo più vigoroso i crimini di guerra, gli abusi più eclatanti”. Lo ha affermato il vice capodelegazione del M5s al, Gaetano Pedullà, in un punto stampa a margine della plenaria del. La delegazione ha organizzato unmob con alcuni manifesti che ritraggono la presidente del Consiglio, Giorgiala dicitura “Ricattata?”. “Anche la discussione che siamo riusciti a portare con fatica nelsembra che non avrà una presenza da parte di molti parlamentari delle forze di Ecr e dei Patrioti, segno che l’intenzione è quella di fuggire dal riconoscimento di un organismo che è estremamente importante per tutelare i diritti, quelli che sono alla base dei diritti della nostra stessa istituzione, del nostro essere Europa”.