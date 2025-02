Linkiesta.it - Meloni aspetta silenziosamente che Santanchè cada da sola

A differenza di domenica, alla Fiera del turismo a Rho, quando ha volteggiato insieme a un Pulcinella, ieri a Montecitorio Danielaha ballato da. Propriosoletta – a fianco, sui banchi del governo un indecifrabile Luca Ciriani e un annoiato Nello Musumeci, non esattamente ministri di prima fila – e lei una sfinge silenziosa (avrebbe potuto prendere la parola ma nisba) a fare finta di ascoltare i cinque o sei deputati dell’opposizione reclamanti a gran voce le dimissioni. Una scena crepuscolare in un’aula semi deserta, ma strapiena per essere un lunedì, una trentina di persone, c’erano anche Elly Schlein e Giuseppe Conte che ormai si marcano a uomo ma che chissà se si parlano. Del suo partito, Fratelli d’Italia, erano presenti dodici deputati, spettatori silenti come da ordini di scuderia.