Secoloditalia.it - Meloni alla Cisl: «Con voi dialogo onesto. Basta tossica visione conflittuale nel sindacato»

«Nessuno può avere da solo le risposte a tutte le domande e saper ascoltare fa la differenza, soprattutto quando l’interlocutore che ti trovi di fronte non ha pregiudizio, ma guarda al merito con onestà». Giorgiaè intervenuta al congresso dellache segna il passaggio di consegne da parte del segretario Luigi Sbarranuova segretaria, Daniela Fumarola. E, sottolineando l’importanza che il governo attribuisce al mondo del lavoro, ha tracciato prima di tutto una linea di metodo: quello del confronto franco tra le parti, ciascuna per il proprio ruolo, ma sempre nell’interesse generale. Con Luigi Sbarra, ha sottolineato il premier, «anche quando non siamo stati d’accordo sapevamo che avevamo di fronte qualcuno a cui interessava il bene dei lavoratori e i problemi concreti dei cittadini, non semplicemente il bene dell’organizzazione che rappresentava, o addirittura il bene di una parte politica».