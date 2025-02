Ilnapolista.it - Mei: «Se Malagò potesse continuare, ne sarei felice»

Al Quotidiano Sportivo parla Stefano Mei Presidente della federatletica (Fidal) dal 2021, ovviamente la prima domanda è su Tramberi«Io con Tamberi parlo regolarmente. A giorni comunicherà la sua decisione». Indizi? «Io spero continui. Non fino al Mondiale di Tokyo, dico fino ai Giochi di Los Angeles del 2028. È un traguardo alla sua portata». Presidente, Jacobs che fine ha fatto?«Al suo rientro indoor è stato fer mato dalla febbre. Ma è un gran de professionista, la fiducia nel suo talento è intatta, mica deve dimostrare ancora qualcosa». Poi parla della squadra azzurra esaltando tutta la compagine«Nei giorni d’oro di Mennea e Simeoni, avevamo in Pietro e Sara due idoli assoluti ma dietro non c’era granché. Adesso abbiamo la squadra più forte di sempre, non ci sono comparse, quasi in ogni prova abbiamo ragazze e ragazzi che possono sognare in grande».