Lettera43.it - Mediobanca presenta i conti e allontana Mps

Leggi su Lettera43.it

I numeriti danon lasciano spazio a dubbi. L’istituto di Piazzetta Cuccia sial mercato ribadendo la propria solidità e soprattutto chiudendo un 2024 da record. I dati sono tutti in crescita: gli utili da gestione patrimoniale salgono del 5 per cento, quelli da banca d’investimento del 32 per cento. L’utile per azione sale del 10 per cento e nel solo terzo trimestre i ricavi sono saliti del 14 per cento (spicca il +10 per cento delle gestioni patrimoniali e il +46 dell’investment bank). Non stupisce quindi che dopo lazione dei risultati il titolo abbia toccato i 17.08, ai massimi degli ultimi 18 anni, e la forbice che separa l’istituto da Mps in Borsa vede l’offerta per gli azionisti a un premio negativo del -12,66 per cento, ossia una distanza di circa 1,8 miliardi.