Lettera43.it - Medio Oriente, Netanyahu: «Se Hamas non libererà gli ostaggi sarà la fine della tregua»

Leggi su Lettera43.it

Benjaminha annunciato che senon rilascerà «i nostri» entro sabato 15 febbraio a mezzogiorno, lain corso a Gazainterrotta e l’esercito israeliano «riprenderà le operazioni militari con l’obiettivo di sconfiggere l’organizzazione». La scadenza rappresenta un punto critico per l’accordo di cessate il fuoco, già messo in dubbio dal presidente statunitense Donald Trump, che ha spiegato: «Non credo cherispetterà il termine per il rilascio degli». Il presidente Usa ha inoltre aggiunto che i palestinesi potrebbero vivere in sicurezza «in un luogo che non sia Gaza», senza ulteriori dettagli su questa affermazione. Trump su Gaza: «Non la compreremo, masotto l’autorità degli Stati Uniti»Durante uno scambio di battute nello Studio ovale, prima del bilaterale con re Abdallah di Giordania, il tycoon ha sottolineato ancora una volta che Gaza è al momento «una trappola mortale», e che diversamente da quanto dichiarato: «Non dobbiamo comprare, non c’è niente da comprare.