Perugiatoday.it - Meccanico perde un dito dopo l'incidente con la ventola del motore: risarcito con 5mila euro

Leggi su Perugiatoday.it

La Procura contabile dell’Umbria ha citato in giudizio un medico di pronto soccorso ed emergenza territoriale in servizio presso l’ospedale di Assisi, per sentirlo condannate per un presunto danno erariale indiretto subito dall’Azienda USL Umbria 1 nella misura di 5.000.Secondo l’accusa.