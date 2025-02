Ilfattoquotidiano.it - Meat is Murder, l’album denuncia degli Smiths compie quarant’anni: un pugno diretto

L’11 febbraio 1985 uscivaIs, il secondo album. Un disco che non cercava consensi, ma lasciava segni. Più spigoloso, più arrabbiato, più netto del debutto. Il titolo? Un, senza possibilità di schivarlo. Morrissey e Marr non scrivevano dischi per piacere a tutti, e si sente. A distanza di, questo album è ancora una sfida, una dichiarazione di intenti che non ha perso mordente. Nei consueti nove punti di questo blog vi mostro nove chiavi per rientrare in quel mondo e lasciarsi travolgere ancora una volta.Cominciamo!1. Il più politicoC’è chi li preferisce vedere come una band malinconica e introspettiva, maIsè tutt’altro che intimista. È un disco che morde, che attacca senza mezze misure. Morrissey scaglia la sua rabbia su chi mangia carne, su chi ignora la sofferenza animale, su un mondo che si nutre di crudeltà.